Berlin - Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, erwartet einen "erfolgreichen Besuch" von Kanzler Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump.



"Inhaltlich legte der Kanzler mit der enormen Stärkung der europäischen Verteidigung die Grundlage für einen erfolgreichen Besuch", sagte CDU-Politiker Hardt den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Der Bundeskanzler baut seine transatlantischen Beziehungen strategisch und überlegt auf. Seine Telefonate und der rege SMS-Austausch mit Trump und die Reise des Bundesaußenministers Wadephul in die USA bilden die Vorbereitung." Das Engagement honoriere die US-Regierung bereits, indem sie Merz im Gästehaus Blair House übernachten lasse, so Hardt.



Beim Thema Ukraine hofft Hardt auf Fortschritte durch den Besuch: "Natürlich wird es vor allem darum gehen, zu einer weiteren Annäherung bei der Unterstützung der Ukraine zu kommen. Putins Drohnenterror ist dabei Merz' bestes Argument: Trump will Frieden und Frieden schafft nur eine starke Ukraine. Die Erwartung ist, das sich zuletzt deutlich stärkende transatlantische Band weiter zu festigen."





