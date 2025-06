Öl korrigiert nach einer Rallye von 3,5% in den letzten zwei Tagen nach unten. Die Erholung des US-Dollars von seinen Sechs-Wochen-Tiefs belastet die Preise für Rohöl. Geopolitische Spannungen und Waldbrände in Kanada halten die Abwärtsversuche in Grenzen. Der Ölpreis hat in den letzten Sitzungen aufgrund des stärkeren US-Dollars etwas an Wert verloren, ...

