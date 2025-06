Gossau - Der zum Verkauf stehende Detailhändler Spar Schweiz hat im ersten Halbjahr 2024/2025 weiter an Umsatz eingebüsst und einen operativen Verlust eingefahren. Gemäss neuen Details steht Spar im Gespräch mit einer Schweizer Investmentgesellschaft. Aktuell befinde man sich in Verhandlungen mit einer «etablierten lokalen Investmentgesellschaft», teilte die südafrikanische Besitzerin Spar Group am Mittwoch anlässlich der Publikation der Geschäftszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...