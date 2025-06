EQS-News: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

BIKE24 hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an - EBITDA-Prognose bleibt unverändert - Umsatz-All-Time-High im Q2/2025 erwartet



04.06.2025 / 12:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BIKE24 hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an - EBITDA-Prognose bleibt unverändert - Umsatz-All-Time-High im Q2/2025 erwartet



Dresden, 4. Juni 2025 - Die Bike24 Holding AG hebt angesichts einer weiterhin dynamischen Geschäftsentwicklung ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse in einer Bandbreite von EUR 248 Mio. bis EUR 261 Mio. (zuvor: EUR 233 Mio. bis EUR 242 Mio.). Nach eigener Einschätzung gewinnt BIKE24 dabei signifikant Marktanteile - ein Umstand, der für das zukünftige Umsatzniveau von herausragender Bedeutung ist. Die Prognose für das bereinigte EBITDA bleibt angesichts des nach wie vor intensiven Preiswettbewerbs - insbesondere im Bereich der Kompletträder - unverändert bei EUR 7 Mio. bis EUR 12,1 Mio.

Der größte Wachstumstreiber bleibt das Teile-, Zubehör- und Bekleidungssegment (PAC). Neben dem freundlichen Marktumfeld und einem frühen Saisonstart durch günstige Wetterbedingungen konnte BIKE24 die Produktverfügbarkeit deutlich steigern, die Umstellung auf SAP wirkt sich hier ebenfalls positiv aus. Die konsequent vorangetriebene Internationalisierung der letzten Jahre sowie die lokalisierten Webshops in Polen und Finnland, die seit Jahresbeginn live sind, tragen ebenfalls spürbar zum Wachstum bei. Diese strukturellen Stärken versetzen BIKE24 in die Lage, Kunden in ganz Europa ein breites, sofort verfügbares Sortiment und ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten - unabhängig von kurzfristigen Markteinflüssen.

Sowohl beim Neukunden- als auch im Bestandskundengeschäft verzeichnet BIKE24 in allen strategischen Regionen zweistellige Wachstumsraten. Für das zweite Quartal 2025 erwartet BIKE24 den höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte.

Das Wachstum profitiert nicht nur vom positiven Marktumfeld, sondern auch von einer Reihe interner Initiativen:

Deutlich höhere Verfügbarkeit durch optimierten Einkauf auf Basis des im vergangenen Jahr eingeführten SAP-Systems

Internationale Expansion durch weitere lokalisierte Webshops in Finnland und Polen

Auch das Komplettradsegment entwickelt sich trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds erfreulich. Das Wachstum in diesem Bereich wird insbesondere durch gezielte Einkaufskooperationen mit Herstellern und den Zugang zu attraktiven Sonderkontingenten aus Überbeständen gestützt. Diese Räder kann BIKE24 dank seiner paneuropäischen Aufstellung effizient und reichweitenstark vermarkten. Die enge Kooperation mit Markenherstellern verschafft dem Unternehmen dabei einen klaren Wettbewerbsvorteil.

"Unser Kerngeschäft mit Teilen, Zubehör und Bekleidung entwickelt sich stark - hier machen sich unsere Verfügbarkeit, Sortimentsbreite und Preiskompetenz besonders bezahlt", sagt Andres Martin-Birner, CEO und Gründer der Bike24 Holding AG. "Im Komplettradsegment profitieren wir zusätzlich von gezielten Einkaufskooperationen mit der Industrie. Diese ermöglichen uns, attraktive Angebote zu schnüren und unsere Rolle als europäischer Distributionspartner für Markenhersteller weiter auszubauen."

Die vollständigen Halbjahreszahlen 2025 wird BIKE24 am 13. August 2025 veröffentlichen.

Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 70.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit zehn lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), Niederlanden (bike24.nl), Luxemburg (bike24.lu), Belgien (bike24.be), Polen (bike24.pl) und Finnland (bike24.fi) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Pressekontakt:

E-mail: presse@bike24.net



Investor Relations:

E-mail: ir@bike24.net

Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

04.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com