Medienmitteilung: 03.06.2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion geht Partnerschaft mit Sintropy.ai und Repcom ein, um Innovationen in der AI-gesteuerten Sensortechnologie voranzutreiben

Sensirion, ein weltweit führender Anbieter von hochpräzisen Umwelt- und Durchflusssensorlösungen, freut sich, die Zusammenarbeit mit Sintropy.ai bekannt zu geben, einem dynamischen Start-up-Unternehmen, das sich auf Automatisierung und KI-gesteuerte Lösungen konzentriert. Diese Partnerschaft, die von Repcom, einem führenden Vertriebspartner in Italien, in die Wege geleitet wurde, soll die Möglichkeiten der Datenerfassung und Automatisierung in verschiedenen Branchen neu definieren. Sintropy.ai ist aus der Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Centri Medici Santagostino in Mailand hervorgegangen und widmet sich der Nutzung hochwertiger Daten für fortschrittliche Automatisierungs- und KI-Anwendungen. In einer Ära, die von SaaS-Lösungen dominiert wird, hebt sich Sintropy.ai dadurch ab, dass es betont, dass die wahre Grundlage für robuste KI-Ökosysteme nicht nur in der Software, sondern in der Qualität der Daten selbst liegt. Um solche hochwertigen Daten zu erzeugen, hat das Unternehmen erkannt, wie wichtig der Einsatz von zuverlässigen, vielseitigen und präzisen Sensoren ist, die eine wesentliche Komponente beim Aufbau effektiver, skalierbarer und intelligenter Automatisierungslösungen darstellen.

Warum Sensirion?

Nach umfangreichen Untersuchungen und Tests verschiedener Sensormarken und -chips hat Sintropy.ai Sensirion als die optimale Wahl für seine innovativen Lösungen identifiziert. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die aussergewöhnliche Qualität, Datenstabilität und Zuverlässigkeit von Sensirion. Dank Repcom, einem italienischen Vertriebspartner, entdeckte Sintropy.ai Sensirion und wurde sofort fündig. Bei Sintropy.ai ist die Hardware mehr als nur eine Komponente, sie ist das Tor zu innovativen Technologien. Viele Unternehmen sehen sich aufgrund hoher Kosten und Komplexität mit Hindernissen bei der Einführung intelligenter Lösungen konfrontiert. Durch die Integration hochwertiger Sensirion-Sensoren in preisgünstige Geräte liefert Sintropy.ai leistungsstarke Tools, die sich mühelos mit Cloud- und On-Premises-Systemen verbinden lassen. Unterstützt durch ein robustes multinodales Backend und die EOS-Plattform ermöglichen diese Lösungen Datenerfassung in Echtzeit, Automatisierung und verbesserte betriebliche Effizienz und machen fortschrittliche Technologie für Unternehmen jeder Grösse zugänglicher und praktischer.

"Wir bei Sintropy.ai glauben, dass hochwertige Daten die Grundlage für Automatisierung und KI-gesteuerte Ökosysteme sind. Die Sensoren von Sensirion bieten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die wir für unsere innovativen Lösungen benötigen", sagt Andrea Codini, CEO und Co-Gründer von Sintropy.ai.

Transformation von Design und Entwicklung mit Sensoren von Sensirion

Während der Designphase profitierte Sintropy.ai von der Austauschbarkeit der Sensirion-Chips, die einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Feuchtigkeits- und Temperatursensoren unter Beibehaltung der Board-Kompatibilität ermöglicht. Insbesondere die Sensirion-Sensoren SCD41 (CO 2 -Sensor), SEN55 (Umweltsensorknoten für PM-, RH/T-, VOC- und NOx-Messungen) und SPS30 (PM 2.5-Sensor) spielten eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung eines neuen Niveaus an Präzision und Effizienz der Produkte von Sintropy.ai.

Schlüsselprodukt IR Blaster

Der IR Blaster wurde entwickelt, um Datenerfassung und Automatisierung zu kombinieren. Er integriert den SHT4x-Sensor von Sensirion zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung, den SCD41 zur CO 2 -Überwachung und einen Lux-Sensor. Darüber hinaus verfügt er über eine IR-Steuerung, die eine nahtlose Verwaltung von Gebläsekonvektoren oder HLK-Einheiten ermöglicht, ohne dass Änderungen an der Verkabelung erforderlich sind. An der Wand montiert, misst er die Umgebungsbedingungen, überträgt die Daten und automatisiert die Luftqualitätsanpassung, um den Komfort und die Effizienz von Innenräumen zu optimieren.

Schlüsselprodukt Quark Tag

Der Quark Tag, der den SHT4X-Sensor von Sensirion in ein tragbares Format bringt, ist ein BLE-Gerät, das vom INPLAY IN100-Chip angetrieben wird. Es wurde für einen extrem niedrigen Stromverbrauch entwickelt und gewährleistet einen jahrelangen, zuverlässigen Betrieb, während es gleichzeitig genaue Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten liefert. Ausgestattet mit einem IMU- und Lux-Sensor bietet der Quark Tag fortschrittliche Umweltüberwachung in einem kompakten, energieeffizienten Design und ist damit ideal für die Umweltüberwachung in Echtzeit.

Die Zusammenarbeit zwischen Sensirion, Sintropy.ai und Repcom stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um KI-gestützte Automatisierung zugänglicher und effizienter zu machen. Durch die Integration der hochmodernen Komponenten von Sensirion in innovative Produkte ermöglicht Sintropy.ai Unternehmen den Zugang zu intelligenten Lösungen, die erschwinglich, skalierbar und einfach zu implementieren sind. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement für Exzellenz, Innovation und die transformative Kraft der datengesteuerten Automatisierung.

Über Sintropy.ai

Sintropy.ai ist ein innovatives Start-up-Unternehmen, das sich der Entwicklung von KI-gesteuerten Lösungen für die Datenerfassung und Automatisierung widmet. Gegründet von einem Team von Forschungs- und Entwicklungsingenieuren des Centri Medici Santagostino in Mailand, konzentriert sich Sintropy.ai auf die Nutzung hochwertiger Sensordaten, um intelligente Ökosysteme zu schaffen, die die Effizienz und Entscheidungsfindung verbessern.

Über Repcom

Repcom ist ein führender Distributor von elektronischen Bauteilen in Italien, der innovative Lösungen und fachkundige Unterstützung für Unternehmen in verschiedenen Branchen anbietet. Unter der Leitung von Fabrizio Celsi bringt Repcom Unternehmen mit erstklassigen Sensortechnologien zusammen und ermöglicht so innovative Produktentwicklung und nahtlose Integration.

Mehr Informationen zu Sintropy.ai und Repcom . Sensirion - Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



