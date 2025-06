Next2Sun will im Sommer den Bau der Anlage in Gersheim beginnen. Über die Plattform Grüne Sachwerte sind Beteiligungen an dem Projekt ab 500 Euro möglich. Mit seiner selbst entwickelten vertikalen Montagelösung und bifacialen Solarmodulen in Ost-West-Ausrichtung plant Next2Sun aus Dillingen im Saarland eine Freiflächenanlage mit 15,4 Megawatt. Sie soll in Gersheim (ebenfalls im Saarland) als Agri-Photovoltaik-Anlage entstehen und gehört damit zu den bislang größten Projekten dieser Art in Deutschland. Über die Plattform Grüne Sachwerte mit Sitz in Bremen können sich Privatanleger mit Beträgen ...

