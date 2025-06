kundenservice@finanzen100.de

Der Schweizer Pharmakonzern präsentierte gestern positive Studiendaten für sein Strahlentherapeutikum Pluvicto. Laut den Daten der Phase-III-Studie soll Pluvicto das Fortschreiten einer bestimmten Form von Prostatakrebs in einem frühen Krankheitsstadium verlangsamt haben. Novartis will nun in der zweiten Jahreshälfte in Europa einen Zulassungsantrag für die frühere Behandlung mit Pluvicto einreichen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte schon Ende März eine entsprechende Zulassung erteilt. Für die Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs ist Pluvicto in Europa bereits seit 2022 zugelassen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!