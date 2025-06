Die Euphorie rund um Nvidia hatte in den vergangenen Monaten etwas nachgelassen. Zu Jahresbeginn sorgten die Erfolge von DeepSeek für Kopfschmerzen, später mischten sich dazu Zollsorgen und immer neue Ausfuhrbeschränkungen, was die Geschäfte in China erschwert. Vor wenigen Tagen legte das Unternehmen nun Zahlen vor, was die Befürchtungen zumindest zum Teil bestätigte.

