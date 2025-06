Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche gab auf dem BDEW-Kongress in Berlin einen kleinen Einblick, was sie sich unter einem "Realitätscheck für die Energiewende" vorstellt. Dabei zeichnet sich ab, dass künftig der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft weniger im Fokus der Energiepolitik stehen wird. Auf dem BDEW-Kongress 2025 in Berlin hat Katherina Reiche (CDU) einen ihrer ersten großen Auftritte vor der versammelten Energiewirtschaft. Das Besondere dabei, im vergangenen Jahr stand sie noch "auf der anderen Seite", denn vor ihrem Antritt als Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ...

