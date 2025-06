Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden die Verbraucherpreise in der Schweiz veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflationsrate liege im Mai im Jahresvergleich bei 0,5% und dürfte somit von großer Bedeutung für die kommende Zinssitzung der schweizerischen Notenbank SNB sein. Die SNB tage in knapp zwei Wochen. Der Markt gehe derzeit von einer erneuten Zinssenkung um 0,25% auf dann 0,00%. Der EUR/CHF-Kurs notiere derzeit in einer Seitwärtsbewegung um 0,9365. (04.06.2025/alc/a/a) ...

