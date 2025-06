Am Mittwoch hielt die Bank of Canada (BoC) ihren Leitzins bei 2,75 % stabil, was den Erwartungen der Marktanalysten entsprach. Wichtige Highlights der BoC-Politikerklärung Die Unsicherheit über die US-Zölle bleibt hoch; wir werden weitere Informationen zur US-Handelspolitik und deren Auswirkungen einholen. Die BoC verweist auch auf unerwartete Festigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...