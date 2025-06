Baar - Der Privatmarkt-Spezialist Partners Group kauft im Namen seiner Kunden den US-Kraftwerkentwickler PowerTransitions. Insgesamt sollen dabei über 450 Millionen Dollar in dessen zukünftiges Wachstum investiert werden, wie das Zuger Finanzunternehmen am Mittwoch mitteilte. PowerTransitions kauft und saniert den Angaben zufolge veraltete oder vor der Einstellung stehende Wärmekraftwerke, die an das Stromnetz angeschlossen sind. Solche Kraftwerke ...

