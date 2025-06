© Foto: Tesla Inc.

Teslas Verkaufszahlen für in China gefertigte Fahrzeuge sind im Mai zum achten Mal in Folge gesunken.Wie die China Passenger Car Association am Mittwoch mitteilte, gingen die Auslieferungen des Model 3 und Model Y im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15 Prozent auf 61.662 Fahrzeuge zurück. Im April hatte der Rückgang noch bei sechs Prozent gelegen. Zwar stieg das Absatzvolumen gegenüber dem Vormonat um 5,5 Prozent, doch der Trend zeigt weiter nach unten. Der scharfe Preiskampf auf dem größten Automarkt der Welt setzt dem US-Elektroautobauer massiv zu. Tesla hatte diesen Wettbewerb im Jahr 2023 selbst entfacht und inzwischen tummeln sich über 40 Marken im Preiskrieg. Ein Ende ist nicht in …