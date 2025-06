DJ S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Mai

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Mai lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 53,7 von 50,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,3 vorhergesagt. Vorläufig war für Mai ein Wert von 52,3 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Mai beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,0 von 50,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Das Wachstum des Dienstleistungssektors hat sich laut Chefökonom Chris Williamson im Mai stärker verbessert als zunächst geschätzt, wobei das Vertrauen ebenfalls zugenommen hat, was zum Teil auf die Aussetzung der höheren Zölle zurückzuführen sei. Die Unternehmen hätten darauf mit höheren Ausgaben und Neueinstellungen reagiert. Williamson gab jedoch zu bedenken, dass die Verbesserungen von einer niedrigen Basis aus kommen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2025 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.