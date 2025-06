Deutlicher Kursrutsch: Zum Handelsauftakt in den USA geht es heute zunächst ohne ersichtlichen Grund bis zu fünf Prozent abwärts für die Palantir-Aktie. Die Ursache könnte in der Charttechnik zu finden sein. Unterdessen wirkt auch ein Bericht einer renommierten Zeitung nach, über den DER AKTIONÄR bereits berichtet hat.Ein explosiver Bericht der New York Times hatte Palantir erneut ins politische Kreuzfeuer gebracht. Demnach soll das Datenanalyse-Unternehmen mit seiner Plattform Foundry der Trump-Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...