Gold profitiert von seiner sicheren Anlage, da die Preise über 3.350 USD steigen.ADP-Daten deuten auf eine Abschwächung im US-Privatsektor hin, wodurch die NFP-Zahlen am Freitag in den Fokus rücken.US-Präsident Trump macht Fed-Chef Powell für schwache Daten verantwortlich und drängt die Fed zur Zinssenkung.Die Goldpreise steigen am Mittwoch über 3.350 ...

