Die BT Group hat die ersten 750 der insgesamt rund 3.500 bestellten Elektrofahrzeuge in Empfang genommen. Die neuen E-Transporter von Toyota und Vauxhall sollen in der Flotte von Openreach, einem Tochterunternehmen der BT Group, eingesetzt werden. Erst im Januar löste die BT Group die Großbestellung aus. Den Zuschlag erhielten Ford, Stellantis, Toyota und Renault, die die Stromer in den nächsten zwei Jahren ausliefern sollen.Die erste Tranche hat ...

