Berlin - 43 Prozent der Deutschen sprechen sich dafür aus, deutsche Waffenexporte nach Israel zu begrenzen. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut "Infratest" unter 1.292 Wahlberechtigten für den "Deutschlandtrend" der ARD am Montag und Dienstag dieser Woche ergeben. Weitere 30 Prozent würden es demnach befürworten, die Waffenexporte nach Israel vollständig zu stoppen. Jeder Sechste (17 Prozent) ist der Meinung, die Bundesregierung sollte sie unverändert genehmigen.



Dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Israel für sein derzeitiges militärisches Vorgehen in Gaza kritisiert, finden drei von vier Befragten (77 Prozent) richtig; 11 Prozent stimmen dem nicht zu. Grundsätzlich sagt gut jeder Dritte (36 Prozent), Deutschland habe aufgrund seiner Geschichte eine größere Verantwortung für den Schutz Israels als andere Länder; 55 Prozent stimmen dem nicht zu. Dass Deutschland im Nahost-Konflikt bedingungslos an der Seite Israels stehen sollte, sagen 13 Prozent der Deutschen; drei Viertel (74 Prozent) verneinen dies.



Fast 20 Monate nach dem Überfall der islamistischen Terror-Organisation Hamas wächst in Deutschland die Kritik an der militärischen Reaktion Israels. Aktuell sagen 63 Prozent, die militärische Reaktion gehe zu weit (+6 im Vergleich zu August 2024). 18 Prozent halten sie für angemessen (-3), 5 Prozent für nicht weitgehend genug (+1).



14 Prozent der Deutschen halten der Umfrage zufolge militärische Aktionen Israels auch dann für gerechtfertigt, wenn davon die palästinensische Zivilbevölkerung mitbetroffen ist (-4). Inzwischen halten 73 Prozent das für nicht gerechtfertigt (+5). Hilfsorganisationen berichten von katastrophalen Zuständen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Im August 2024 sahen 74 Prozent der Deutschen Verantwortung dafür bei der Hamas, 61 Prozent bei Israel. Diese Werte haben sich inzwischen angeglichen: Aktuell halten 71 Prozent die Hamas für voll und ganz bzw. eher verantwortlich für die Lage der palästinensischen Bevölkerung (-3) und 69 Prozent Israel (+8).





