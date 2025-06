Nach einem extrem schwungvollen Vortrag von Prof. Henning Zülch, Inhaber des Lehrstuhls für Rechnungswesen an der Handelshochschule Leipzig, auf der Frankfurter "Being Public Conference" über die Möglichkeiten und Trends der Finanzkommunikation via Geschäftsbericht geht es direkt zurück in die Realität. So hat Firmengründer und Neu-Aufsichtsrat Josef Mühlbauer sein Vorwort für den Geschäftsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...