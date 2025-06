Gemischte Signale von der Tesla-Front. Während die Verkaufszahlen in Australien im Mai deutlich anzogen, bleibt das globale Bild düster. In China und Europa setzt sich die Absatzschwäche fort. Die Aktie steht unter Beobachtung.Laut dem chinesischen Branchenverband CPCA gingen die Verkäufe von in China produzierten Teslas im Mai um 15 Prozent im Jahresvergleich zurück. Es war der achte Monat in Folge mit einem solchen Rückgang. Zwar stieg die Zahl im Vergleich zum April um 5,5 Prozent, doch der Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...