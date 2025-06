Verbesserte Entscheidungen über Kreditvergabe und Betrugsprävention für schnelleres Wachstum und Amortisierung binnen 12 Monaten

Die Experian Ascend Platform hilft Finanzinstitutionen bei der besseren Entscheidungsfindung in den Bereichen Kreditvergabe und Betrugsprävention, bot eine Rendite (ROI) von 183 und eine Amortisierung binnen 12 Monaten. Dies ergab eine vor kurzem von Forrester durchgeführte Total Economic Impact-Studie an globalen Kunden von Experian. Die unabhängigen Erkenntnisse der Firma geben Banken und Kreditgebern ein Rahmenwerk zur Evaluierung der potenziellen finanziellen Auswirkungen der Plattform auf ihre Organisationen.

"Die Experian Ascend Platform hilft Banken und Kreditgebern dabei, anhand von fortschrittlicher Analyse und Modellierung für die Bereiche Betrug und Identität über den ganzen Kundenlebenszyklus hinweg das volle Potenzial ihrer Daten zu nutzen und neue Marktchancen auszuloten", sagte Keith Little, Präsident von Experian Software Solutions. "Wir glauben, dass die Erkenntnisse von Forrester den unglaublichen Wert der Plattform für unsere Kunden bei wichtigen Geschäftstreibern wie Optimierung der Bewilligungsquote, Beschleunigung des Unternehmenswachstums und Kostensenkungen belegen."

Die Experian Ascend Platform wird in einer sicheren, weltweit zugänglichen Hybrid-Cloud-Umgebung gehostet und bietet Kunden auf der ganzen Welt eine moderne Technologieplattform, die ihnen KI-gestützte Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung entlang des Kreditlebenszyklus liefert. Auf diese Weise können sie sich schnell ändernden Marktbedingungen und sich weiterentwickelndem Kundenverhalten einen Schritt voraus bleiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten, die Rentabilität maximieren und die betriebliche Effizienz optimieren.

Laut der Studie sagten die globalen Kunden von Experian, dass ihre Organisationen vor der Plattform eine Mischung aus fragmentierten On-premise-Lösungen für Kreditentscheidungen genutzt haben, die in unterschiedlichen Phasen des Prüf- und Genehmigungsprozesses manuellen Eingriff erforderten. Daher waren Kreditentscheidungen langwierig und Mitarbeiter mussten sich unterschiedliche Datenquellen ansehen, was sich letztlich auf die Reaktionszeiten auswirkte. Zudem erhöhte das Fehlen eines konsistenten Entscheidungsfindungssystems die Risiken von Betrug und Zahlungsausfall.

Nach der Investition in die Experian Ascend Platform besaßen diese globalen Kunden eine einheitliche Plattform, in der aktuelle Verbraucher- und kommerzielle Daten in einer Ansicht präsentiert werden, und die außerdem robuste Analysen, automatisierte Entscheidungsfindung und verbesserte Betrugsprävention bietet.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Plattformbereitstellung gehören beschleunigtes Unternehmenswachstum, verbesserte Konversionsraten, verbesserte betriebliche Effizienzen für Teams in den Bereichen Kreditentscheidungsfindung und Marketing, geringere Ausfallkosten, schnellere Reaktionszeiten und verbesserte Datenqualitäts- und Verifizierungsprozesse.

Zu den weiteren nicht quantifizierten Vorteilen der Studie gehören:

Verbesserte Kunden- und Vermittlererfahrung durch schnellere Entscheidungsfindung

Geringeres Risiko bei der Vergabe

Verbesserte Compliance- und Auditprozesse

Geringeres Risiko behördlicher Geldbußen

Nachhaltigkeitsvorteile durch geringere physische Dokumentation, was zu einer niedrigeren CO2-Bilanz des Kunden führte

The Total Economic Impact of Experian Ascend Platform finden Sie unter https://us-go.experian.com/the-total-economic-impact-of-experian-ascend-platform.

Methodik

Forrester befragte sechs Entscheidungsträger aus Organisationen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, Brasilien und Südafrika, die Erfahrung in der Nutzung der Experian Ascend Platform haben. Für die Studie führte Forrester die Kundenerfahrungen zusammen und kombinierte die Ergebnisse in einer einzelnen zusammengesetzten Organisation, einem Kreditinstitut mit regionalem Betrieb, das auf Merkmalen der Kundenorganisationen basiert.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 23.300 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

