Amazon startet in Deutschland "Haul", ein neues Shopping-Portal mit extrem günstigen Produkten unter 20?Euro, um dem wachsenden Druck durch Temu zu begegnen. Zunächst nur in der App für ausgewählte Nutzer verfügbar, bietet Haul Kleidung, Wohnen und Lifestyle direkt aus China mit Rabattstaffeln und kostenlosem Versand. Amazon verspricht dabei geprüfte Qualität und schnelle Lieferzeiten - und will so neue Kundengruppen gewinnenSchnäppchenjagd ...

