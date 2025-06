Washington/Moskau - Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump will Russlands Präsident Wladimir Putin auf den Angriff auf Flugplätze der Luftwaffe reagieren. "Präsident Putin hat sehr deutlich gesagt, dass er auf den jüngsten Angriff auf Flugplätze reagieren muss", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform nach einem Telefonat mit Putin. "Es war ein gutes Gespräch, aber kein Gespräch, das zu einem sofortigen Frieden führen wird."



Weiteres Thema soll der Iran gewesen sein. Er habe Putin erklärt, dass der Iran keine Atomwaffen haben dürfe, schrieb der US-Präsident. "Ich glaube, dass wir uns in diesem Punkt einig waren." Putin habe angedeutet, dass er sich an den Gesprächen mit dem Iran beteiligen werde.





