VANCOUVER, BC - 4. Juni 2025 / IRW-Press / LaFleur Minerals Inc. (CSE: LFLR, OTCQB: LFLRF, FWB: 3WK0) ("LaFleur Minerals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seiner jüngsten Explorationsprogramme bekannt zu geben, einschließlich eines Updates zu den Diamantkernbohrungen und den Plänen für die Entnahme von Massenproben auf seinem bezirksgroßen Goldprojekt Swanson ("Swanson"), das im produktiven Abitibi-Goldgürtel liegt (Abbildung 1). Das Unternehmen treibt auch die Wiederinbetriebnahme seiner zu 100 % unternehmenseigenen Goldaufbereitungsanlage Beacon ("Beacon") mit einer Kapazität von 750 Tonnen pro Tag ("tpd") in Val-d'Or, Québec, voran und hat bereits beträchtliches Interesse von mehreren Gruppen für die Finanzierung der Wiederinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage sowie für die Abnahme von Material und die Unterstützung des Hochfahrens zur vollen Produktion mit dem Ziel, bis Anfang 2026 einen Cashflow zu erzielen, erhalten.

Das bis dato eingegangene Interesse ist ein starkes Vertrauensvotum für die Qualität und das Potenzial der Aufbereitungsanlage Beacon als Grundstein des Unternehmens und seine strategische Positionierung in einer der reichhaltigsten und bestausgestatteten Bergbauregionen der Welt mit zahlreichen umliegenden Goldlagerstätten, die sich für Massenprobenahmen eignen und ideale Quellen für mineralisiertes Material zur Ergänzung dieser transformativen nächsten Erschließungsphase von LaFleur Minerals darstellen würden.

ECKPUNKTE

- Sofortige Pläne für Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 5.000 Meter bei Swanson ab Juni unter Verwendung der bestehenden Flow-Through-(FT)-Gelder, wobei über 50 vielversprechende Bohrziele identifiziert wurden, darunter auch die anderen äußerst vielversprechenden Goldziele Bartec, Jolin und Marimac. Ein Bohrunternehmen wurde bereits ausgewählt; die Bohrgenehmigungen werden für Anfang Juni erwartet.

- Die jüngsten Explorationsarbeiten von LaFleur Minerals bei Swanson, die geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten, Bodenprobenahmen und geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) umfassten, führten zu mehreren hochgradigen Goldgehalten (einschließlich 11,7 g/t Au in einer Stichprobe bei Jolin) und zur Identifizierung mehrerer neuer potenzieller Goldziele, die im Rahmen des bevorstehenden Bohrprogramms überprüft werden sollen. Weitere Details sind im Folgenden zusammengefasst.

- Die geologischen und technischen Planungen für ein umfangreiches Programm zur Entnahme von Massenproben auf der Bergbaupacht Swanson werden fortgesetzt; eine aktualisierte Scoping-Studie und ein Minenplan sollen der Regierung von Québec zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Plan sieht die Entnahme einer Massenprobe an der Oberfläche von bis zu 100.000 Tonnen bei Swanson vor, die in der Aufbereitungsanlage Beacon verarbeitet werden soll, sobald diese die volle Produktion aufgenommen hat (voraussichtlich Anfang 2026).

- Der Plan und das Budget für die Wiederinbetriebnahme von Beacon wurden fertiggestellt. Die geschätzten Gesamtkosten für die Wiederinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage und die Durchführung aller erforderlichen Reparaturen und Wartungsarbeiten am Standort über einen Zeitraum von 6 bis 8 Monaten liegen bei 5-6 Mio. C$. LaFleur Minerals geht davon aus, dass die volle Produktion in der Aufbereitungsanlage Beacon bis Anfang 2026 erreicht wird, sobald die Wiederinbetriebnahme und die Hochlaufphase abgeschlossen sind, und plant, die erste Produktion bis Ende 2025 aufzunehmen. LaFleur Minerals will mineralisiertes Material aus seinem Goldprojekt Swanson in der Aufbereitungsanlage Beacon verarbeiten und beabsichtigt, Massenproben aufzubereiten und eine kundenspezifische oder gebührenpflichtige Aufbereitung für nahe gelegene fortgeschrittene Goldlagerstätten durchzuführen. Ziel ist es, innerhalb der nächsten 12 Monate einen positiven Cashflow aus der Aufbereitungsanlage zu erzielen.

- Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren institutionellen und privaten Beteiligungsgesellschaften und prüft mit mehreren Rohstoffhandels- und Fremdfinanzierungsunternehmen nicht verwässernde Finanzierungsoptionen zur Finanzierung des Neustarts der Aufbereitungsanlage Beacon. Das Ziel des Unternehmens ist es, bis Anfang 2026 vollständig finanziert zu sein, die Upgrades abzuschließen und den Betrieb vollständig aufzunehmen.

Paul Ténière, CEO von LaFleur Minerals, sagte: "Wir freuen uns auf den Start unseres Sommer-Diamantkernbohrprogramms, um die regionalen Explorationsziele zu überprüfen, die im Rahmen unserer jüngsten Explorationsprogramme bei Swanson identifiziert wurden. Diese Bohrziele beruhen auf sorgfältigen und gut durchgeführten geologischen, geochemischen und geophysikalischen Programmen unseres technischen Teams. Swanson ist ein großes regionales Explorationsprojekt mit zahlreichen Goldvorkommen; das bevorstehende Diamantkernbohrprogramm wird sich auf Vorkommen konzentrieren, die das Potenzial haben, bedeutende große Goldlagerstätten zu beherbergen.

Darüber hinaus treiben wir das Genehmigungsverfahren für die Massenprobe bei Swanson sowie die Finanzierung für die Wiederinbetriebnahme der Goldaufbereitungsanlage Beacon voran, um so schnell wie möglich einen Cashflow zu generieren, mit der längerfristigen Vision, weitere Projektakquisitionen zu finanzieren und LaFleur Minerals von einem kleinen zu einem mittleren Goldproduzenten in der Region Val-d'Or auszubauen. Angesichts der niedrigen Kosten für die Wiederinbetriebnahme ist LaFleur Minerals in der Lage, die kommerzielle Produktion und die Rentabilität in naher Zukunft zu erzielen. Diesen herausragenden Meilenstein werden wir dank der methodischen Arbeit des technischen Teams und des Managementteams des Unternehmens erreichen, was in hohem Maße durch den zunehmend attraktiven Edelmetallmarkt unterstützt wird."

Peter Espig tritt LAFLEUR MINERALS als STRATEGISCHER BERATER bei

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Peter Espig dem Unternehmen als strategischer Berater und Consultant mit dem Schwerpunkt Kapitalmärkte beigetreten ist, um das Unternehmen bei der Finanzierung des Projekts Swanson und der Goldaufbereitungsanlage Beacon zu unterstützen. Herr Espig bringt auch umfangreiche Erfahrungen im Management der Finanzierung, des Baus, des Produktionsanlaufs und des Betriebs von Gold- und Silbermahl- und -aufbereitungsanlagen in Kanada mit.

Herr Espig war als Vice-President bei Goldman Sachs Japan in der Principal Finance and Securitization Group und der Asia Special Situations Group tätig, wo sein Team an strukturierten Geschäften, Kapitalerhöhungen und grenzüberschreitenden Transaktionen im Wert von mehr als 10 Milliarden $ beteiligt war. Vor seiner Tätigkeit bei Goldman Sachs war er Vice-President bei Olympus Capital, einer in New York ansässigen Private-Equity-Firma, wo er sich auf Unternehmensumstrukturierungen, Investitionsanalysen und internationale Finanzierungsverhandlungen konzentrierte. Er spielte auch eine Pionierrolle bei einigen der ersten SPAC-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 1,2 Milliarden US$ und verfügt über umfassende Erfahrung mit diszipliniertem Kapitaleinsatz und der Durchführung von Turnarounds.

Seit 2013 ist Espig President und CEO von Nicola Mining Inc. und Mitglied im Board von ESGold Corp und First Lithium Minerals. Herr Espig hat einen Bachelor of Arts von der University of British Columbia und einen MBA von der Columbia Business School, wo er ein Chazen International Scholar war. Er war in verschiedenen Boards von börsennotierten Unternehmen tätig und wurde von Industry Era als einer der "Top 10 Admired Leaders" im Jahr 2023 ausgezeichnet.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Mitgliedern des Managements und Beratern des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen ("Optionen") auf den Erwerb von insgesamt 1.250.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,20 $ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren gewährt hat. Diese Optionen wurden in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.

STANDORTBESUCH UND TELEFONKONFERENZ HINSICHTLICH DES UPDATES

Das Unternehmen plant, im Juni 2025 eine Besichtigung seiner Aufbereitungsanlage Beacon für potenzielle Investoren, Aktionäre und Analysten zu koordinieren. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, um 10:00 Uhr Pacific Time / 13:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten. Die Telefonkonferenz wird über die Zoom-Plattform, per Videokonferenz und per Telefon zugänglich sein, und die Teilnehmer sollten die folgenden Informationen verwenden, um an der Telefonkonferenz teilzunehmen:

Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um an der Videokonferenz von LaFleur teilzunehmen:

https://us06web.zoom.us/j/89960363165?pwd=0a0hXT9yEvAogURcX4EO0VRwuU3LaZ.1

Webinar-ID: 899 6036 3165

Zugangscode: 888888

Oder nehmen Sie per Telefon teil:

Vereinigte Staaten: +1 646 931 3860

Kanada: +1 647 374 4685

Vereinigtes Königreich: +44 330 088 5830

Webinar-ID: 864 5330 0862

Weitere internationale Nummern finden Sie unter folgendem Link: https://us06web.zoom.us/u/keDxuREffH

ZUSAMMENFASSUNG DER JÜNGSTEN EXPLORATIONSERGEBNISSE VON SWANSON

LaFleur Minerals erhielt vor Kurzem die Abschlussberichte für seine Prospektionsarbeiten und Erkundungskartierungen 2024, das Bodenprobenprogramm und die IP-Untersuchung. Diese Explorationsdaten wurden in die geologische und GIS-Datenbank des Unternehmens aufgenommen, zusammen mit der regionalen hochauflösenden magnetischen und VLF-EM-Untersuchung, die Anfang 2024 abgeschlossen wurde und zur Entwicklung von vorrangigen Bohrzielen diente, die diesen Sommer überprüft werden sollen.

Geologische Erkundungskartierungen und Prospektionsarbeiten

Im September 2024 wurden von IOS Géosciences Inc. ("IOS") geologische Erkundungskartierungen und Prospektionsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten, die auch die Entnahme von 144 Proben umfassten, die an das Labor geschickt wurden, konzentrierten sich auf wichtige Lagerstätten, Vorkommen und mineralisierte Ausbisse, die aus der Literatur zusammengestellt wurden (Abbildung 2). Von den 25 Mineralvorkommen, die seit 1926 bei Swanson gemeldet wurden, wurden 10 als Interessensschwerpunkt ausgewählt. Die Vorkommen Swanson, Jolin, Barautte VII und Jackson weisen Merkmale auf, die auf eine Mineralisierung des orogenen Goldtyps und des magmatisch-hydrothermalen Typs hinweisen. Zu den gemeldeten Ergebnissen gehörte die Entdeckung neuer, äußerst vielversprechender Lithologien, hydrothermaler Alterationen, Sulfidmineralisierungen und entsprechender Goldgehalte. Zu den besten Goldgehalten der Stichproben gehören:

- 11,71 g/t Au, 425 m südwestlich der Lagerstätte Jolin

- 4,59 g/t Au, 140 m südlich des Vorkommens Barautte VII

- 4,51 g/t Au und 3,78 g/t Au im Bereich des Vorkommens Jackson

- 2,98 g/t Au im Bereich des Vorkommens Bartec

Bitte beachten Sie: Stichproben sind von Natur aus selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung auf dem Projekt Swanson. Sie sind zwar nützlich, um interessante Bereiche zu identifizieren und weitere Explorationsarbeiten anzuleiten, sollten jedoch nicht als Indikator für den durchschnittlichen Gehalt oder die Ausdehnung der Mineralisierung herangezogen werden.

Bodenuntersuchung

Im September 2024 wurde von IOS auch eine Bodenuntersuchung durchgeführt. Ziel des Bodenuntersuchungsprogramms 2024 war es, das Potenzial von Swanson für unbekannte verdeckte Goldvorkommen anhand der Streuung geochemischer Signale in Oberflächenmaterialien zu bewerten. Die Untersuchung umfasste 315 Probenahmestellen, die entsprechend der örtlichen Quartärgeologie, Luftaufnahmen und LiDAR-Bildern auf 8 Raster verteilt waren (Abbildung 3). Die Untersuchung diente dazu, die Effizienz der Methode zu testen, und zielte auf Gebiete mit bekannten Vorkommen ab. Die Linien wurden senkrecht zu den geophysikalischen Anomalien und/oder geologischen Merkmalen ausgerichtet.

Die mit Gold angereicherten Bodenproben im Südwesten des Vorkommens Damascus standen in Zusammenhang mit einer nicht überprüften IP-Anomalie. Die Bodenproben in der Nähe des Vorkommens Jackson und der Lagerstätte Bartec sowie die Proben etwa 750 m südsüdwestlich der Lagerstätte Swanson und auf zwei Linien 300 bis 550 m südlich der Lagerstätte Jolin weisen alle eine Goldanreicherung auf.

Bitte beachten Sie: Bodenprobenuntersuchungen sind nicht endgültig und die Ergebnisse befinden sich noch in einem frühen Interpretationsstadium, was keine Garantie für eine Mineralentdeckung ist.

Geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation

Zwischen Januar und April 2024 führte TMC Geophysics bei Swanson eine Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) durch. Die Untersuchung umfasste IP-Messungen über 120,4 Profilkilometer unter Verwendung der Pol-Dipol-Elektrodenanordnung mit einer Konfiguration von a=25 m, n= 1 bis 16 über zwei verschiedene Gitter, nämlich Jolin und Bartec (Abbildung 4).

Insgesamt 64 IP-Achsen, die auf die offensichtlichsten Anomalien hinweisen, wurden in beiden Prospektionsgebieten identifiziert. Diese umfassen:

- Eine erste Gruppe von IP-Achsen charakterisiert einige der stärksten und kontinuierlichsten polarisierbaren Anomalien. Die zugehörigen polarisierbaren Quellen sind in der Regel mit einer leichten bis starken Abnahme des spezifischen Widerstands verbunden oder befinden sich innerhalb der Grenzen dünner leitfähiger Schichten/Horizonte. Gemäß der regionalen Geologie beruht diese Art von Signatur zumindest teilweise auf dem lithologischen Typ und weist auf die bekannten pyrit- und graphitreichen Einheiten/Lithologien der beiden Prospektionsgebiete hin. Andererseits kann man nicht ausschließen, dass diese Einheiten selbst lokal mit einer polymetallischen Mineralisierung (+/- Au) angereichert sind. Einige andere Achsen dieser Gruppe könnten auch direkt auf eine polymetallische Mineralisierung hinweisen, die sich entlang breiter Scherzonen oder alterierter geologischer Kontakte entwickelt hat, die durch das Aufsteigen hydrothermaler Fluide begünstigt wurden.

- Die zweite Gruppe von IP-Achsen weist schwächere und weniger kontinuierliche polarisierbare Anomalien auf, die teilweise mit einem Anstieg des spezifischen Widerstandes übereinstimmen. Sie alle haben das Potenzial, auf das Vorhandensein einer goldhaltigen Mineralisierung hinzuweisen, die in Zusammenhang mit disseminiertem Sulfid steht, das entlang einer Verwerfung oder einem alterierten und verkieselten Gesteinsband (+/- Quarz/Karbonat-Gangbildung) remobilisiert wurde.

Für die Folgearbeiten wurden 7 IP-Achsen ausgewählt, die auf dem Jolin-Raster und 4 weitere auf dem Bartec-Raster mittels Bohrungen überprüft sollen.

PLÄNE FÜR EIN DIAMANTKERNBOHRPROGRAMM 2025 BEI SWANSON

Im Anschluss an die regionale Zusammenstellung und die hochauflösenden Magnetik- und VLF-EM-Messungen über dem gesamten Goldprojekt Swanson sowie die jüngsten ermutigenden Ergebnisse der oben erwähnten Erkundungskartierungen und Prospektionsarbeiten, Bodenprobenahmen und IP-Untersuchungen wird LaFleur Minerals mit seinem regionalen Bohrprogramm fortfahren.

Auf der Grundlage der Zusammenstellung und der jüngsten Feldarbeiten wurden derzeit etwa 50 Bohrziele identifiziert. Die Ziele befinden sich regional in den Gebieten Swanson, Jolin, Bartec und Marimac (Abbildung 5). Phase I des Diamantkernbohrprogramms wird 20 Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 5.000 m umfassen.

LaFleur Minerals freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bohrvertrag mit Forage Rouillier Drilling aus Amos (Québec) unterzeichnet hat und voraussichtlich Anfang bis Mitte Juni 2025 mit den Bohrungen bei Swanson beginnen wird, sobald die Regierung von Québec die Bohrgenehmigung erteilt hat.

Abbildung 1: Das Goldprojekt Swanson (einschließlich der Lagerstätte Swanson) liegt 50 km von der Goldaufbereitungsanlage Beacon entfernt.

Abbildung 2: Geologische Erkundung - Lage der Probenahmestellen und anomale Ergebnisse

Abbildung 3: Bodenproben - anomale Ergebnisse

Abbildung 4: Mittels IP-Untersuchung überprüfte Linien

Abbildung 5: Zielgebiete der Bohrungen bei Swanson und vorgeschlagene Bohrungen für 2025 (in Violett)

Zusammenfassung DER Probenvorbereitung, Laboranalyse und QA/QC

Gesteinsproben (Stichproben)

Alle von IOS im Rahmen des Programms entnommenen Gesteinsproben (Stichproben) wurden sicher zur Einrichtung von Activation Laboratories (Actlabs) in Ancaster, Ontario, einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, transportiert. Die Größe der Proben variiert je nach entnommenem Gestein, liegt aber zwischen 1 kg und 3 kg. Actlabs ist von LaFleur Minerals unabhängig. Die Probenvorbereitung umfasste das Zerkleinern, Aufteilen und Pulverisieren auf 95 % kleiner als 105 Mikrometer. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe und anschließendem induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie-Verfahren (1A2-ICPMS). Eine Multielementanalyse (63 Elemente) wurde ebenfalls mit einem Königswasseraufschluss/ICP-MS (Ultratrace-1) an den Proben durchgeführt. Proben, die den Grenzwert für Wolfram überschreiten, wurden mit Borat vermischt und geschmolzen (Boratfusion). Anschließend erfolgte die Analyse mittels XRF. Das Unternehmen befolgt branchenübliche QA/QC-Protokolle, einschließlich des Einsatzes von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Duplikaten, um die Richtigkeit und Präzision der Ergebnisse zu gewährleisten.

Bodenproben

Die Bodenproben wurden von IOS in einer Tiefe von 10 cm bis 25 cm unterhalb der Basis des Ah-Horizonts entnommen, wobei die durchschnittliche Probengröße etwa 1 kg betrug. Die Probe kann also entweder aus dem Ae-, B- oder C-Horizont bestehen oder je nach Bodenprofil eine Mischung aus diesen Horizonten sein. Die Probenahme erfolgte je nach Umgebung und Tiefe, die für die Entnahme des richtigen Horizonts erforderlich ist, mit einer Schaufel oder einem Erdbohrer.

Die Proben wurden vom Feldteam sicher zu den IOS-Einrichtungen in Saguenay, Québec, zurückgebracht. Die Proben wurden im IOS-Labor für die Messung von Umweltparametern (z. B. pH, Eh usw.) und die Analyse mittels tragbaren XRF-Geräts vorbereitet. Nach Eingang der Proben im IOS-Labor und vor der Aufbereitung wurde eine 20-Gramm-Teilprobe entnommen, um die Messungen durchzuführen, die am Rohmaterial vorgenommen werden müssen. Das restliche Material wurde für die Vorbereitung auf die Glühverlust- (LOI) und chemischen Analysen verwendet. Umweltparameter wie pH, dpH, Eh und TDS (Total Dissolved Solids, d. h. Leitfähigkeit) wurden an der gesättigten Paste nach Standardverfahren gemessen.

Die Proben wurden dann sicher per Kurier an ALS Minerals in Val-d'Or zur endgültigen Aufbereitung versandt, bevor sie für das Ionic LeachTM-Verfahren zu ALS Minerals in Vancouver transportiert wurden. ALS Minerals ist unabhängig von LaFleur Minerals. Das für die chemische Analyse bestimmte Probenmaterial wurde luftgetrocknet und nach Standardverfahren auf <250 µm gesiebt. Das von ALS Mineral angebotene Ionic LeachTM-Verfahren verwendet Natriumzyanid als Chelatbildner, gepuffert bei einem pH-Wert von 8,5. Diese Methode bietet Nachweisgrenzen im Sub-ppb-Bereich für zahlreiche Metalle und ermöglicht die Messung einiger dominanter Basen wie Eisen, Kalzium und Magnesium.

Die Grenzwerte für Anomalien wurden von IOS nach einem probabilistischen Ansatz ermittelt. Dabei werden die Analyseergebnisse zunächst in logarithmische Daten umgewandelt. Anschließend wird für jedes Element jeder Probe der Z-Score berechnet. Dadurch wird der Wertebereich erheblich eingeschränkt und die Verwendung einer Normalverteilung für die Wahrscheinlichkeitsmodellierung ermöglicht. Der Grenzwert für die Anomalie eines Elements wird durch die Differenz zwischen dem Z-Score der Probe und dem erwarteten Z-Score für eine lognormale Population mit einem Durchschnitt von 0 und einer Standardabweichung von 1 bestimmt, die den regionalen Hintergrund darstellt, wie die Analyse der großen Datenbank der IOS bestätigt. Jede Probe, die von diesem regionalen Trend abweicht, ist wahrscheinlich auf eine anomale Population zurückzuführen.

Zusammenfassung des Goldprojekts Swanson

Das Goldprojekt Swanson ist etwa 16.600 Hektar groß und umfasst mehrere Prospektionsgebiete, die Gold und kritische Metalle beherbergen und zuvor im Besitz von Monarch Mining, Abcourt Mines und Globex Mining waren. Das Goldprojekt Swanson deckt große strukturelle Verwerfungen ab, die die Goldlagerstätte Swanson, die Goldziele Bartec und Jolin sowie zahlreiche andere Vorkommen beherbergen, die zusammen das Goldprojekt Swanson bilden. Auf dem Goldprojekt Swanson wurden in der Vergangenheit Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von über 36.000 Meter niedergebracht. Das Projekt ist über eine Straße leicht zugänglich und eine Bahnlinie durchquert das Konzessionsgebiet. Dies ermöglicht einen direkten Zugang zur Goldaufbereitungsanlage Beacon und erhöht das Erschließungspotenzial weiter.

Die Goldlagerstätte Swanson beherbergt:

- Eine Schätzung der angedeuteten Mineralressourcen:

2.113.000 t mit einem Durchschnittsgehalt von 1,8 g/t Gold, was 123.400 Unzen Gold entspricht.

- Eine Schätzung der vermuteten Mineralressourcen:

872.000 t mit einem Durchschnittsgehalt von 2,3 g/t Gold, was 64.500 Unzen Gold entspricht.

(MRE-Quelle: Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Stichtag 17. September 2024, hinterlegt im SEDAR+-Profil des Unternehmens).

- Das Goldprojekt Swanson befindet sich in einem Umkreis von 50 km der vollständig genehmigten Goldaufbereitungsanlage Beacon (Abbildung 1) des Unternehmens und umfasst:

Ziel Jolin (Au): Historische Mineralressourcenschätzung

(Quelle: GESTIM -1996, GM62629 - historische Schätzung nicht konform mit NI 43-101)

Ziel Bartec (Au): Historische Mineralressourcenschätzung.

(Quelle: GESTIM - DV 87-01 - historische Schätzung nicht NI 43-101-konform)

Erklärung DES qualifizierten Sachverständigen UND DATENVERIFIZIERUNG

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Louis Martin, P.Geo. (OGQ), Exploration Manager und technischer Berater des Unternehmens, der als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 fungiert, erstellt und genehmigt. Herr Martin hat die Ergebnisse der Gesteins- und Bodenproben sowie die zertifizierten Analysedaten, die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegen, überprüft und verifiziert. Herr Martin hat bei der Überprüfung der Daten keine Fehler oder Auslassungen festgestellt, und auch das Management des Unternehmens hat die veröffentlichten technischen Informationen überprüft. Das Unternehmen und Herr Martin sind sich keiner Faktoren bei der Probenahme oder Gewinnung bewusst, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse und Explorationsergebnisse, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, wesentlich beeinflussen könnten.

Über LaFleur Minerals Inc.

LaFleur Minerals Inc. (CSE: LFLR, OTCQB: LFLRF, FWB: 3WK0) konzentriert sich auf die Erschließung von Goldprojekten in Bezirksgröße im Abitibi-Goldgürtel in der Nähe von Val-d'Or, Québec. Unser Ziel ist es, Bergbauprojekte voranzutreiben, wobei unser Hauptaugenmerk auf dem ressourcenreichen Goldprojekt Swanson und der Goldmühle Beacon liegt, die ein beträchtliches Potenzial für eine langfristige Wertschöpfung aufweisen. Das Goldprojekt Swanson ist etwa 16.600 Hektar (166 km2) groß und umfasst mehrere gold- und metallhaltige Prospektionsgebiete, die zuvor im Besitz von Monarch Mining, Abcourt Mines und Globex Mining waren. LaFleur hat vor Kurzem ein großes Landpaket entlang eines großen Strukturbruchs konsolidiert, das die Goldlagerstätten Swanson, Bartec und Jolin sowie mehrere andere Vorkommen beherbergt, die das Goldprojekt Swanson bilden. Das Goldprojekt Swanson ist über eine Straße leicht zu erreichen; eine durch das Konzessionsgebiet verlaufende Bahnlinie ermöglicht den direkten Zugang zu mehreren nahe gelegenen Goldmühlen, was das Erschließungspotenzial weiter erhöht. Die vollständig renovierte und genehmigte Goldmühle Beacon von Lafleur Minerals kann über 750 Tonnen pro Tag verarbeiten und wird für die Verarbeitung von mineralisiertem Material bei Swanson sowie für die kundenspezifische Aufbereitung für andere Goldprojekte in der Nähe in Betracht gezogen.

IM AUFTRAG VON LAFLEUR MINERALS INC.

Paul Ténière, M.Sc., P.Geo.

Chief Executive Officer

E: info@lafleurminerals.com

LaFleur Minerals Inc.

1500-1055 West Georgia Street

Vancouver, BC V6E 4N7

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu "zukunftsgerichteten Informationen"

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

