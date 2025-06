Der Dow Jones bleibt am Mittwoch bei 42.550 gehandicapt.Die Anlegerstimmung ist gehemmt, nachdem die Vorschau auf die Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet ausfiel.Die bevorstehenden NFP-Arbeitsmarktdaten am Freitag werden zusätzliche Bedeutung erlangen.Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) blieb am Mittwoch weitgehend unverändert, nachdem die ...

