USD/MXN könnte Unterstützung um das Acht-Monats-Tief bei 19,16 finden.Der RSI bleibt unter der 50-Marke, was die bärische Tendenz verstärkt.Das Paar könnte die primäre Barriere beim neun-Tage-EMA von 19,27 anvisieren. USD/MXN steigt leicht an, nachdem im vorherigen Handel Verluste verzeichnet wurden, und notiert am Donnerstag während der asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...