LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Großbank Barclays hat die Aktien von Eon beim unveränderten Kursziel von 15,50 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Trotz ihres überdurchschnittlich guten Laufs hätten europäische Versorger generell noch immenses Aufwärtspotenzial, schrieb Dominic Nash am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Versorgungssicherheit sei inzwischen ein Schlüsselthema. Bei Eon wie auch bei Snam geht Nash nach der bisher starken Jahresbilanz erst einmal an die Seitenlinie. Engie hebt er dagegen aufgrund des klaren Bewertungsabschlags auf "Overweight"./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 13:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2025 / 15:45 / GMT



