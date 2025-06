NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach einem veranstalteten Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe tiefen Einblick in seine Pläne bis 2030 gewährt, schrieb Akshat Kacker am Mittwochabend nach dem Kapitalmarkttag. Der Fokus liege auf profitablem Wachstum./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 22:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 00:15 / BST



