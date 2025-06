Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht leicht zugelegt und damit einen Teil des Vortagesverlusts wieder aufholen können. Am Mittwoch hatten schwache US-Daten bzw. besser als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen aus Europa den Dollar geschwächt und im Gegenzug Franken und Euro Auftrieb gegeben. So hat sich der Dollar zum Franken bei einem Kurs von 0,8190 wieder der Marke von 82 Rappen angenähert. Am Vorabend hatte er bei 0,8177 notiert. Auch zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...