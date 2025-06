Die indische Rupie notiert im negativen Bereich in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag. Die steigende Nachfrage nach US-Dollar und Kapitalabflüsse aus dem Ausland belasten die INR.Die US-Handelsbilanz und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden später am Donnerstag veröffentlicht. Die Indische Rupie (INR) gibt am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...