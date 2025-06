EUR/GBP stabilisiert sich um 0,8420 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag.Die EZB wird voraussichtlich die Zinssätze am Donnerstag um 25 Basispunkte (bps) senken, wodurch der Zinssatz für die Einlagefazilität auf 2,0% sinkt.Das Vereinigte Königreich ist vorübergehend von Trumps 50% Zöllen auf Stahl verschont geblieben. Das Währungspaar EUR/GBP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...