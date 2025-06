Webus International, ein in China ansässiges Unternehmen aus dem Automobil- und Gastgewerbesektor, hat bei der US-Börsenaufsicht SEC ein brisantes Dokument eingereicht. Das Formular 6-K skizziert Pläne für eine massive Investition in XRP. Bis zu 300 Millionen Dollar sollen in eine auf XRP fokussierte Unternehmens-Treasury fließen.Die am Dienstag veröffentlichte Einreichung folgt auf eine erste Ankündigung vom 29. Mai. Damals hatte Webus bereits verlauten lassen, bis zu 300 Millionen Dollar durch ...

