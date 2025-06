FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Airbus haben ihre Konsolidierung seit Mittwochmittag am Donnerstag fortgesetzt. Tags zuvor waren sie in der Aussicht auf einen Großauftrag aus China zeitweise noch bis auf fast 174 Euro geklettert - aktuell kosten sie wieder 168 Euro. Für Mollstimmung sorgt die Einschätzung des Citigroup-Experten Charles Armitage hinsichtlich der Auswirkungen der jüngsten Schwäche des US-Dollar zum Euro.

Armitage schraubte sein Kursziel deutlich zurück auf 183 Euro und strich in der Folge seine Kaufempfehlung. Airbus verbuche hohe Kosten in Euro und erwirtschafte den Löwenanteil seiner Umsätze in der US-Währung, erklärte er den negativen Einfluss der Dollar-Schwäche./ag/mis