EUR/GBP sinkt auf etwa 0,8410 im Vorfeld der geldpolitischen Ankündigung der EZB.Die EZB wird mit ziemlicher Sicherheit die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) senken.Die BoE wird voraussichtlich ihre wichtigsten Kreditkosten in der Sitzung in diesem Monat nicht senken.Das EUR/GBP-Paar notiert am Donnerstag während der europäischen Handelsstunden leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...