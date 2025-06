Für rund 1 Mrd. Euro will L'ORÉAL offenbar die britischen Hautpflegemarke Medik8 kaufen. Zuletzt hatte das französische Unternehmen schon mehrfach in der Hautpflege zugeschlagen, so etwa auch 2023 mit der größten Übernahme der eigenen Geschichte (Aesop). Die Übernahme von Finanzinvestoren könnte bereits in den kommenden Tagen angekündigt werden, wann alles über die Bühne geht ist allerdings noch offen. Weder L'ORÉAL noch die Eigentümerin von Medik8 haben sich dazu geäußert. Die Aktie ist heute sehr gesucht.



