NZD/USD hält sich in der Nähe seines Achtmonatshochs von 0,6055.Trump postete, dass er Präsident Xi mag, aber er ist "SEHR HART, UND EXTREM SCHWIERIG, EINEN DEAL ZU MACHEN!!!"Der US-Dollar könnte an Boden verlieren aufgrund zunehmender wirtschaftlicher Bedenken nach schwächeren US-Daten.NZD/USD weitet seine Gewinne am zweiten aufeinanderfolgenden Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...