FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 75 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. "Die Scheidung ist eingereicht", titelte Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts des anstehenden Börsengangs der Autozuliefersparte. Es entstünden zwei sehr unterschiedliche Aktienstorys mit dem verbleibenden Geschäft, das mit Barmittel-Rückflüssen Stabilität verspreche. Sollte ContiTech dann 2026 verkauft werden, würde Continental zum reinen Reifenhersteller und könnte aufholen zur Bewertung von Konkurrenten. Der abgespaltene Bereich bleibe derweil eine Geschichte der Umstrukturierung./tih/ajx



