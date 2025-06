Zürich - Angesichts der wachsenden Bedrohungslage im Cyberraum und der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) sehen sich IT-Sicherheitsverantwortliche in der Schweiz unter Zugzwang: Laut dem aktuellen State of IT Report von Salesforce sind 74 % der Meinung, dass ihre Sicherheitspraktiken einer grundlegenden Transformation bedürfen. Gleichzeitig herrscht grosse Zuversicht in Bezug auf autonome KI-Agenten - 100 % aller befragten Führungskräfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...