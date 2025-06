FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3750 (3450) PENCE - 'OW' - BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 500 (642) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALEON PRICE TARGET TO 502 (460) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES RECKITT TO 'OUTPERFORM' (MP) - PRICE TARGET 6500 (5500) PENCE - BERNSTEIN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5900 (5200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2060) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 310 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1450 (1425) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 360 (375) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2200 (1700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 281 (299) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 975 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 725 (780) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1850 (1475) PENCE - 'NEUTRAL'



- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 650 (690) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News