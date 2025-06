Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: MongoDB | Broadcom | Bayer - legt China den weltweiten Autobau lahm - ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Interview Heiko Böhmer - EZB-Entscheid & Handelsstreit DAX - neues Allzeithoch MongoDB - Aktie hebt ab REV Group - Kandidat für das Depot - L'Oreal - guter Zukauf! Suzuki - erste Bänder stehen still Lynas - Seltene Erde Aktie zieht kräftig an MP Materials - nächster Kandidat für kräftigen Kurssprung - Seltene Erden Aktien Broadcom - diese Zahlen gilt es zu schlagen! Bayer - Goldman Sachs sagt "Kaufen" ThyssenKrupp - Marine-Sparte kommt an die Börse Heidelberger Druck - Ausblick reisst es raus Depot - wiederr über 20 % im Plus Zuschauerfragen