PRIMARY HYDROGEN BEAUFTRAGT TRIPOINT MIT EXPLORATION IN BC Calgary, Alberta - 5. Juni 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, die Beauftragung von Tripoint Geological Services zur Unterstützung der bevorstehenden Explorationsprogramme des Unternehmens in British Columbia bekanntzugeben. Das Unternehmen verfügt über eine vollständige Finanzierung für die 2025 in Kanada durchzuführende Exploration von natürlichem Wasserstoff. "Wir bereiten uns auf eine aktive Feldsaison in ganz Kanada vor und freuen uns, mit Tripoint zusammenzuarbeiten, um die Explorationsprogramme für unsere verschiedenen Projekte in BC voranzutreiben", erklärte Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen Corp. "Tripoint ist in der Lage, unsere geplanten Explorationsprogramme zu unterstützen, einschließlich Boden- und Boden-Gas-Probenahme, Geophysik und Genehmigungen." Über Tripoint Geological Services Tripoint Geological Services wurde 2019 gegründet und ist ein kanadisches Geologieberatungsunternehmen, das sich auf die umfassende Unterstützung von Mineralexplorationsprojekten von der Basis bis hin zu fortgeschrittenen Phasen konzentriert. Tripoint verfügt über umfassende Branchenerfahrung und strebt nach unternehmerischer Exzellenz, indem es eine leistungsstarke und innovative Umgebung für die Mitarbeitenden, Auftragnehmer und Serviceanbieter fördert. Dabei stehen Qualität, Sicherheit, Umweltverantwortung und Engagement in der Gemeinschaft im Mittelpunkt. Dadurch befähigt Tripoint sein Team, branchenführende Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und einen ausgezeichneten Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen widmet sich der Erkundung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen. Mit fast 300 Hektar in den USA und 230 Quadratkilometern in Kanada umfasst das Portfolio des Unternehmens die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbor, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary Hydrogen besitzt auch das Kupferprojekt Arthur Lake in British Columbia und hat die Option, eine 75%ige Beteiligung an dem Wasserstoff-REE-Projekt Wicheeda North, ebenfalls in British Columbia, zu erwerben. -- WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (gemäß Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. WARNHINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: (i) die Absicht des Unternehmens, die Privatplatzierung abzuschließen; (ii) die Struktur und die Bedingungen der FT-Einheiten und Nicht-FT-Einheiten, einschließlich der Bedingungen für die Preisgestaltung, Zusammensetzung und Ausübung von Optionsscheinen; (iii) die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung; und (vi) das voraussichtliche Abschlussdatum der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Formulierungen wie "beabsichtigt", "erwartet", "wird", "kann" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, die Privatplatzierung erfolgreich zu vermarkten und abzuschließen; die Genauigkeit der geschätzten Kosten und Zeitpläne für Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Verfügbarkeit von ausreichendem Kapital zur Finanzierung geplanter Explorations- und Gemeinkosten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen für Flow-Through-Bergbauausgaben gemäß dem Income Tax Act (Kanada) zu erfüllen; den rechtzeitigen Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange; und das Fehlen unvorhergesehener regulatorischer oder Markthindernisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: die Unfähigkeit, die angestrebten 2.000.000 C$ oder Mittel über die Privatplatzierung zu beschaffen; Änderungen der Marktbedingungen, die sich auf die Preisgestaltung oder Nachfrage für FT-Einheiten oder Nicht-FT-Einheiten auswirken; unerwartete Kosten oder Verzögerungen bei Explorations- und Entwicklungsaktivitäten; das Versäumnis, Ausgaben als "Flow-Through-Bergbauausgaben" anzugeben oder bis zum 31. Dezember 2026 auf sie zu verzichten; Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange; Änderungen der Wertpapiervorschriften oder der Richtlinien der TSX Venture Exchange, die sich auf das Angebot oder die Findervergütung auswirken; Volatilität der Wirtschafts- oder Finanzmärkte, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Projekten beeinträchtigt; und allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Branchenbedingungen. Weitere Risiken werden in der kürzlich durch das Unternehmen eingereichten Erläuterung und Analyse des Managements beschrieben, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen auf Grundlage der Erfahrung des Managements, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen angemessen sind, besteht keine Garantie, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen. Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen sollten, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch das Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.



