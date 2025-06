EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN CORP NIMMT DIE DIENSTE VON EASTERN GEO SERVICES IN ANSPRUCH, UM DIE PROJEKTE IN NEUFUNDLAND UND LABRADOR VORANZUTREIBEN



18.06.2025 / 06:00 EST/EDT

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Calgary, Alberta - 18. Juni 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, die Beauftragung von Eastern Geo Services Inc. (EGS) zur Unterstützung der bevorstehenden Explorationsprogramme des Unternehmens in Neufundland und Labrador bekanntgeben zu können. Das Unternehmen verfügt über eine vollständige Finanzierung für 2025 für sein in Kanada durchgeführtes Programm zur Exploration von natürlichem Wasserstoff. "Während wir uns auf die Sommerkampagne für 2025 in Neufundland und Labrador vorbereiten, haben wir uns mit dem erfahrenen Beratungsunternehmen Eastern Geo Services zusammengetan, das uns eine große Hilfe bei unseren Programmen zur Probennahme von Bodenluft sein wird, erklärte Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen Corp. "Das anfängliche Programm zur Probennahme wird dafür entsprechende Verfahren einsetzen, die vom INRS (Institut national de la recherche scientifique) konzipiert und getestet wurden, um künstlich produzierten Wasserstoff zu minimieren." Über Eastern Geo Services Inc. Eastern Geo Services Inc. ist ein geologisches und Umwelt-Beratungsunternehmen mit Sitz an der atlantischen Küste Kanadas. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Erhebung von Felddaten, GIS und Kartierung, Unterstützung bei der Mineralexploration und Umweltaktivitäten im Standortbereich an. Sein Team unterstützt ein breites Spektrum an Projekten, von der Entwicklung von Ressourcen bis hin zu Umweltschutzbewertungen im Bergbau- und Bausektor sowie für staatliche Unternehmen und Behörden. Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben. -- UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten u. A. Aussagen in Zusammenhang mit (i) den Plänen des Unternehmens für sein Programm zur Exploration von natürlichem Wasserstoff in Neufundland und Labrador für 2025; (ii) dem erwarteten Umfang, dem zeitlichen Ablauf und der Umsetzung des Programms zur Probennahme von Bodenluft durch Eastern Geo Sciences; (iii) der erwarteten Effektivität der Probennahmeverfahren zur Begrenzung von künstlich produziertem Wasserstoff, und (iv) der erwarteten Effektivität und Termintreue des Explorationsprogramms in Zusammenhang mit dem Einsatz eines lokalen Beratungsunternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man häufig an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "geht davon aus", "wird" oder vergleichbaren Ausdrücken. Diese Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen, einschließlich u.a.: der Verfügbarkeit einer ausreichenden Finanzierung zum Abschluss des geplanten Explorationsprogramms; der Richtigkeit der geschätzten zeitlichen Abläufe und Kosten für die Explorationsaktivitäten; der Effektivität der vom INRS getesteten Probennahmeverfahren; der Fähigkeit von Eastern Geo Sciences, das Programm zur Probennahme wie geplant durchzuführen und dem Fehlen von unvorhergesehenen operativen, regulatorischen oder Umwelthindernissen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen u.a.: unerwartete Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen beim Explorationsprogramm; Probleme beim Erhalt der erforderlichen Bewilligungen oder Genehmigungen; Schwankungen bei der Leistung oder Verfügbarkeit von Eastern Geo Sciences; Einschränkungen bei der Effektivität der Probennahmeverfahren; durch die Umwelt oder das Wetter bedingte Unterbrechungen, die sich auf die Arbeiten vor Ort auswirken und allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Branchenbedingungen. Zusätzliche Risiken werden in den zuletzt eingereichten Stellungnahmen und Analysen der Geschäftsführung behandelt, die unter dem SEDAR+-Profil bei www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen und Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen gemäß den Erfahrungen der Geschäftsleitung, den aktuellen Bedingungen und den erwarteten künftigen Entwicklungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen letztendlich als richtig erweisen werden. Die Leser sind daher gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.



18.06.2025 EST/EDT Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com