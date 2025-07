EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN GIBT UPDATE ÜBER DAS PROGRAMM ZUR EXPLORATION SELTENER ERDEN IN WICHEEDA NORTH BEKANNT



Calgary, Alberta - 30. Juli 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update über das Explorationsprogramm beim Wicheeda North-Projekt (das "Projekt") in British Columbia mitteilen zu können. Das aktuelle Programm beinhaltet die Entnahme von Boden- und Bodenluftproben sowie eine geologische Untersuchung auf der gesamten Liegenschaft. Es werden Bodenteams eingesetzt, um mit den Probennahmen vor Ort zu beginnen; die geophysikalischen Untersuchungen werden später aufgenommen. Das Unternehmen hat außerdem einen Antrag auf Durchführung von Explorationsaktivitäten (Notice of Work) bei der Regierung von British Columbia für ein mehrjähriges Explorationsprogramm einschließlich Bohraktivitäten, Grabenfräsen (Trenching) und zugehöriger Zugangsarbeiten eingereicht. Dieser Antrag beinhaltet bis zu 70 Bohrplätze, 2.000 Meter Trenching und die notwendigen Vorbereitungen vor Ort, um die laufenden Explorationsaktivitäten zu unterstützen. "Wir freuen uns, durch den Start bei den Feldstudien in den kommenden Tagen schnelle Fortschritte bei unseren Explorationsaktivitäten auf der Wicheeda North-Liegenschaft zu machen," erklärte Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen Corp. "Wir haben auch das Genehmigungsverfahren eingeleitet, um nach Erhalt der Genehmigung mit einer umfassenden Bohrkampagne beginnen zu können. Angesichts der Nähe des Projekts zu einem weiter fortgeschrittenen Seltene Erden-Projekt und dem wachsenden strategischen Interesse an Seltenen Erden glauben wir, dass Wicheeda North eine vielversprechende Gelegenheit darstellt." Sommer-Explorationsprogramm Das Explorationsprogramm für 2025 (das "Programm") konzentriert sich darauf, sowohl das Potenzial an natürlichem Wasserstoff als auch die Prospektivität hinsichtlich Seltener Erden bei dem Projekt zu bewerten. Die Phase 1 beinhaltet die Entnahme von Boden- und Bodenluftproben, zusammen mit einer geophysikalischen Untersuchung auf der gesamten Liegenschaft, die auf früheren Explorationsaktivitäten aufbaut. Das Programm wird die Entnahme von Bodenproben in wichtigen Zielgebieten, die durch historische magnetische und geochemische Anomalien ermittelt wurden, ergänzen. Zusätzlich wird eine elektromagnetische Untersuchung aus der Luft über dem südlichen Teil der Liegenschaft - einem Bereich, der bis jetzt noch nicht abgedeckt wurde - durchgeführt, der sich mit historischen Explorationszielen überschneidet und ein plausibles Gebiet für eine künftige Expansion darstellen kann. Wicheeda North liegt innerhalb eines geologischen Gürtels, von dem bekannt ist, dass er Karbonatit-Lagerstätten für Seltene Erden beherbergt, wie die Main Zone des angrenzenden Wicheeda Rare Earth Projects (Seltene Erden-Projekts), das sich ca. 5 km südöstlich befindet. Das Wicheeda Rare Earths Project, welches im Besitz der Defense Metals Corp ist, grenzt im Südwesten an Wicheeda North und enthält im Einklang mit NI 43-101 gemessene und angezeigte Ressourcen[1] von 29,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,27 % der Gesamtmenge an Seltenerdoxiden (TREO), plus vermuteten Ressourcen in Höhe von 5,7 Mio. Tonnen mit einem TREO-Gehalt von 1,4 %, Das Wicheeda North-Projekt umfasst neun aneinander grenzende Liegenschaften mit einer Fläche von insgesamt 2.138 Hektar (21,1 km2) in der nördlichen Cariboo Mining Division. Das Projekt befindet sich im Rocky Mountain Trench, einem regionalen strukturellen Korridor, der für das Vorkommen von Karbonatiteinschlüssen bekannt ist. Durch historische Vorarbeiten wurden sieben geophysikalische und geochemische Zielgebiete ermittelt, die durch rundliche bis elliptische magnetische Anomalien und hohe Konzentration Seltener Erden in Boden- und Gesteinsproben (soweit vorhanden) gekennzeichnet sind. Zwei wichtige Zielgebiete[2], Grid A und Grid D, wurden anhand des 99. Perzentil der Konzentrationen an Seltenen Erden hervorgehoben. Diese Gebiete werden als potenzielle Quellen für Seltene Erden interpretiert. Auf diesen Gebieten wird der anfängliche Schwerpunkt bei den umfassenden Bodenprobennahmen und geochemischen Analysen liegen, um die mineralisierten Trends besser abgrenzen zu können. Gleichzeitig durchgeführte geophysikalische Untersuchungen sollen die Analysen im südwestlichen Teil des Projekts ergänzen. Die technischen Informationen in dieser Meldung wurden von Peter Lauder, P.Geo., Vice President of Exploration von Primary, geprüft und freigegeben. Peter Lauder ist eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben. -- UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten u. A. Aussagen in Zusammenhang mit: Erklärungen hinsichtlich der vom Unternehmen geplanten Explorationsaktivitäten beim Wicheeda North-Projekt, einschließlich der Entnahme von Boden- und Bodenluftproben, geophysikalischen Untersuchungen, Trenching und Bohraktivitäten; dem Erhalt von Genehmigungen; dem geologischen Potenzial des Projekts; sowie der Relevanz der nahegelegenen Projekte im fortgeschrittenen Stadium. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich der Verfügbarkeit von Kapital, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, günstiger Witterungs- und logistischer Bedingungen und der Richtigkeit der historischen Daten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich operativer Herausforderungen, regulatorischer Verzögerungen, Änderungen von Marktbedingungen und der Möglichkeit, dass die Explorationsergebnisse nicht den geologischen Erwartungen entsprechen. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. [1] Wicheeda Rare Earths Project PFS. (2025, April 4). NI 43-101 Technical Report. Stichtag: 28.Februar 2025. [2] Lane, R. A. (2023). National Instrument 43-101 Technical Report: Wicheeda North Rare Earth Element Project, British Columbia, Canada. Power One Resources Corp.



