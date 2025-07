EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN STARTET PHASE 2 DER PROBENNAHME BEI DEN PROJEKTEN BLAKELOCK UND HOPKINS IN NORDONTARIO



22.07.2025 / 06:00 EST/EDT

Calgary, Alberta - 22. Juli 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, den Start von Phase 2 der Probennahme bei seinen Projekten in Nordontario, d.h. den Projekten Blakelock und Hopkins, bekanntgeben zu können. Das Programm wird von einem Team durchgeführt, das sich aus Vertretern des Unternehmens (wie Peter Lauder, VP Exploration) in Zusammenarbeit mit Vertretern des Institut national de la recherche scientifique ("INRS") im Einklang mit der bereits verkündeten Partnerschafts- und Forschungsvereinbarung (siehe Pressemitteilung vom 14. April 2025) zusammensetzt. "Bei dieser bevorstehenden Explorationsphase sollen Wasserstoffanomalien an der Oberfläche validiert und die vielversprechendsten Zielgebiete für die nachfolgenden Phasen priorisiert werden," erklärte Peter Lauder, Vice President of Exploration bei Primary Hydrogen. "Durch die Integration einer Vor-Ort-Analyse in Echtzeit mit bewährten geologischen Verfahren möchten wir unser Verständnis der natürlichen Wasserstoffsysteme in Nordontario verbessern und die Erkennung potenzieller Ressourcen beschleunigen." Diese zweite Phase des mehrstufigen Programms besteht darin, Boden- und Bodengasproben auf einer Fläche von ca. 9.127 Hektar zu entnehmen. Es wird erwartet, dass diese Phase bis Ende Juli abgeschlossen sein wird. Die Probennahme wird sich auf die größten nordöstlich verlaufenden Verwerfungen und die Clay Howels Alcali Complex-Formationen konzentrieren. Ein weiterer Schwerpunkt wird in systematischen Tests mehrerer Waldringe bzw. "Feenkreise" liegen, die auf mögliche Austritte natürlich vorkommender Gase wie Wasserstoff hindeuten. Das Explorationsprogramm beinhaltet den Einsatz tragbarer Gasdetektoren, die unverzügliche Ergebnisse vor Ort ermöglichen, sowie die Nutzung konventioneller Verfahren einschließlich der Entnahme von Bodenproben, der Prospektierung und der geologischen Kartierung. Die Entnahme von Bodengasproben beinhaltet die Analyse von Gasen, die in Bodenporen nahe der Oberfläche gefunden werden, um Anomalien zu entdecken, die auf Wasserstoffansammlungen unterhalb der Oberfläche hindeuten können. Dieser integrierte Ansatz zielt darauf ab, das Vorkommen von natürlichem Wasserstoff in der Nähe der Oberfläche auf effektive Weise zu identifizieren, während gleichzeitig das geologische Verständnis des Unternehmens über potenzielle Quellen der Wasserstofferzeugung, Migrationspfade und Akkumulationszonen verbessert wird. Die Methoden und Verfahren von Primary Hydrogen zur Probennahme wurden gemeinsam mit dem INRS entwickelt und enthalten im Labor überprüfte Verfahren, die durchgehend zuverlässige Ergebnisse und die Minimierung der Interferenz durch künstlich erzeugten Wasserstoff gewährleisten. Die bei diesem Programm gewonnenen Daten fließen direkt in künftige Explorationsphasen ein und steigern das Vertrauen in die Identifizierung und Einstufung von natürlichen Wasserstoffzielgebieten mit hoher Priorität. Nach Abschluss von Phase 2 werden die erhobenen Daten analysiert, wobei das Unternehmen detaillierte Ergebnisse und Explorations-Updates mitteilen wird, sobald diese vorliegen. Die technischen Informationen in dieser Meldung wurden von Peter Lauder, P.Geo., Vice President of Exploration von Primary, geprüft und freigegeben. Peter Lauder ist eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist für die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Meldung verantwortlich. Über INRS Beim Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) handelt es sich um ein führendes Forschungs- und Ausbildungsinstitut in Kanada, das sich den Fortschritt der wissenschaftlichen Kenntnisse und technologische Innovation auf die Fahne geschrieben hat. Als Teil des Netzwerks der Université du Québec konzentriert sich INRS auf angewandte und Grundlagenforschung in strategisch wichtigen Sektoren, einschließlich Energie, Umweltschutz, Gesundheit und zukunftsweisende Technologien. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und hochmoderne Einrichtungen fördert das INRS Innovationen, die der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen dienen und eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.inrs.ca . Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben. -- UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten u. A. Aussagen in Zusammenhang mit: (i) dem Umfang, den Zielsetzungen und dem erwarteten Zeitrahmen für die Fertigstellung von Phase 2 des Programms zur Entnahme von Wasserstoffproben bei den Projekten Blakelock und Hopkins; (ii) den von Primary Hydrogen und INRS eingesetzten Methoden zur Identifizierung und Bewertung natürlicher Wasserstoffziele; (iii) dem Potenzial, Anomalien an der Oberfläche zu entdecken, die auf Wasserstoffakkumulationen unterhalb der Oberfläche hindeuten; und (iv) die erwartete Analyse und Nutzung der erhobenen Daten zur Verwendung in späteren Explorationsphasen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich u.a.: der Verfügbarkeit der erforderlichen Zulassungen und Ressourcen, günstigen Wetter- und Zugangsbedingungen, der Effektivität der vor Ort eingesetzten Methoden sowie der erfolgreichen Umsetzung der geplanten Aktivitäten. Diese Erklärungen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Diese Risiken beinhalten unter anderem: unvorhergesehene Verzögerungen, technische Probleme, ungünstige Witterungsbedingungen, Auslegungsfehler oder Änderungen bei den regulatorischen Anforderungen sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



