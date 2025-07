EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN STARTET PHASE 2 DER WASSERSTOFF-PROBENNAHME BEI DEN PROJEKTEN CROOKED AMPHIBOLITE, COQUIHALLA UND COGBURN IN BRITISH COLUMBIA



Calgary, Alberta - 15. Juli 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, den Start von Phase 2 der Probennahme bei seinen Projekten Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn (insgesamt als "BC H2 Projekte" bezeichnet) in British Columbia, Kanada bekanntgeben zu können. Das Programm wird von Tripoint Geological Services unter der Aufsicht von Peter Lauder, Vice President of Exploration, durchgeführt, wobei Methoden eingesetzt werden, die in Zusammenarbeit mit dem Institut national de la recherche scientifique (INRS) entwickelt wurden, um künstlich erzeugten Wasserstoff zu minimieren. In dieser zweiten Phase des mehrstufigen Programms des Unternehmens, die innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein soll, sollen Bodengasproben auf einer Fläche von ca. 3.346 Hektar entnommen werden. "British Columbia bietet einige der günstigsten geologischen Bedingungen für die Exploration von natürlichem Wasserstoff in Kanada," erklärte Peter Lauder, Vice President of Exploration bei Primary Hydrogen. "Mit dieser Phase 2 des Programms suchen wir nach serpentinisierten ultramafischen Gesteinszonen und Zonen mit größeren Verwerfungen, die natürliche Wasserstoffquellen bzw. -fallen enthalten könnten. Diese Arbeiten sind ein weiterer Schritt zur Bestätigung der Prospektivität unseres BC-Portfolios und zur Ermittlung von bohrfertigen Zielen." Die BC H2-Projekte weisen serpentinisiertes ultramafisches Gestein auf - eine nachgewiesene Quelle natürlichen Wasserstoffs durch Reaktionen zwischen Wasser und Gestein. Diese Formationen werden von einem Netz aus Überschiebungen und Transversalverschiebungen, die als potenzielle Migrationswege und Akkumulierungsmechanismen für Wasserstoff dienen, durchzogen. Die Fülle an serpentinisiertem Gestein und strukturell komplexem Gelände machen diese Region zu einer der Zonen mit der höchsten Prospektivität für die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff in British Columbia. Das Explorationsprogramm beinhaltet den Einsatz tragbarer Gasdetektoren, die unverzügliche Ergebnisse vor Ort ermöglichen, sowie die Nutzung konventioneller Verfahren einschließlich der Entnahme von Bodenproben, der geologischen Kartierung und Prospektierung. Die Entnahme von Bodenluftproben beinhaltet die Analyse von Gasen, die in Bodenporen nahe der Oberfläche gefunden werden, um Anomalien zu entdecken, die auf Wasserstoffansammlungen unterhalb der Oberfläche hindeuten können. Dieser integrierte Ansatz unterstützt sowohl die Anstrengungen zur kurzfristigen Entdeckung von Wasserstoff als auch die Verbesserung von geologischen Modellen. Die Verfahren von Primary Hydrogen zur Probennahme wurden gemeinsam mit dem INRS entwickelt und enthalten im Labor überprüfte Protokolle, die die Zuverlässigkeit und die Minimierung der Interferenz durch künstlich erzeugten Wasserstoff gewährleisten. Die Ergebnisse aus diesem Programm fließen direkt in künftige Explorationsphasen ein und unterstützen die Identifizierung und Einstufung von Zielen mit hoher Priorität. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Meldung wurden von Peter Lauder, P.Geo., Vice President of Exploration von Primary Hydrogen und einer Qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und freigegeben. Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben. -- UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten u. A. Aussagen in Zusammenhang mit: (i) dem Umfang, dem Zeitrahmen und den Zielsetzungen der Phase 2 des Programms zur Entnahme von Wasserstoffproben bei den Projekten Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn; (ii) der Nutzung von Methoden, die in Zusammenarbeit mit dem INRS zur Minimierung künstlich erzeugten Wasserstoffs entwickelt wurden; (iii) dem geologischen Potenzial der BC H2-Projekte für das Vorkommen von natürlichen Wasserstoffansammlungen; und (iv) der erwarteten Analyse von Vor-Ort-Daten zur Festlegung künftiger Explorationsaktivitäten und zur Bestimmung von Zielgebieten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich u.a.: der Verfügbarkeit von Ressourcen und Zulassungen, günstigen Wetter- und Zugangsbedingungen und der Effektivität der vor Ort eingesetzten Methoden. Diese Erklärungen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich operativer Verzögerungen, technischer Probleme, Auslegungsfehler oder Änderungen bei den regulatorischen Anforderungen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



