Die Aktie von Bayer kann am Donnerstag kräftig im Kurs anziehen. Bietet sich dadurch jetzt eine massive Kaufchance bei Investoren? Das sollten Anleger jetzt wissen, und darum kann es interessant sein, bei dem DAX-Konzern einzusteigen. Am Donnerstag befindet sich die Aktie von Bayer an der DAX-Spitze mit einem Plus von mehr als drei Prozent. Auslöser dafür ist eine überraschend positive Studie der Investmentbank Goldman Sachs. Goldman rät bei Bayer-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...