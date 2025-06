Premier Inc. - PINC: Gesundheitsdienstleister mit interessanter Seitwärtsrange!

Q3-Zahlen überraschend positiv!

Brekaout-Setup bei der Premier-Aktie (PINC)!

Premier Inc. (PINC) - ISIN US74051N1028

Rückblick: Nach den überraschend positiven Fundamentalzahlen zum dritten Kalenderviertel startete das Wertpapier mit einem Gap Up. Die aufgerissene Kurslücke ist immer noch offen und es hat sich etwas darüber eine Seitwärtsrange formiert. Die Widerstandslinie lässt sich bis auf Kontaktpunkte im August 2023 zurückführen.

Premier-Aktie: Chart vom 04.06.2025, Kürzel: PINC Kurs: 23.17 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der Widerstandslinie wäre es möglich, dass die Premier-Aktie das Pivot-Hoch vom Juli 2023 knapp unter 28 USD anvisiert.

Mögliches bärisches Szenario

Trotz eines weiterhin bullischen Gesamtmarkt gibt es erste Signale wie die Häufung von Fehlausbrüchen bei einzelnen Aktien für die saisontypische Sommerflaute. Unter dem Tief vom 14. Mai könnten wir eine Absicherung bei der Premier-Aktie sinnvoll platzieren.

Meinung:

Premier Inc. ist ein führendes technologiegetriebenes Healthcare-Verbesserungsunternehmen mit Sitz in Charlotte, North Carolina. Das NASDAQ-notierte Unternehmen (PINC) ermöglicht Gesundheitsorganisationen durch modernste Daten, Technologie, Beratungsdienste und Gruppeneinkauf eine bessere Versorgung und vereint mehr als 4.350 Krankenhäuser sowie etwa 300.000 andere Anbieter. Die Gewinne sind seit dem Ende der Pandemie rückläufig, allerdings war die letzte Quartalsmeldung erfreulich. Premier Inc. übertraf im Q3 die Erwartungen mit einem bereinigten Gewinn von 0.46 USD je Aktie (Schätzung: 0.30 USD) und Umsätzen von 261.4 Millionen USD (Schätzung: 240.45 Millionen USD). Trotz eines Jahresrückgangs von 9 Prozent stieg der Umsatz quartalsweise um 9 Prozent, angetrieben vom Supply Chain Services-Segment. Das Unternehmen hob seine 2025er-Prognose für das bereinigte EBITDA auf 247 bis 255 Millionen USD und den bereinigten Gewinn je Aktie auf 1.37 bis1.43 USD an.

Marktkapitalisierung: 1.91 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 38.99 Mio. USD

Meine Meinung zu Premier ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/earnings/premier-ubertrifft-schatzungen-im-dritten-quartal-aktien-steigen-um-uber-2-93CH-2984123

Veröffentlichungsdatum: 05.06.2025

Autor: Thomas Canali

