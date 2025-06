EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung: Scout24 SE erhöht nach erfolgreichem Geschäftsjahr erneut die Dividende Dividende um 10 % auf 1,32 EUR je Aktie angehoben

KI-Experte Lutz Finger in den Aufsichtsrat gewählt

Neues Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder gebilligt

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erneuert München / Berlin, 5. Juni 2025 - Die Aktionäre der Scout SE haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung in München sämtlichen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zugestimmt. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten zählten die Abstimmung über die Dividendenausschüttung, eine Nachwahl in den Aufsichtsrat, die Billigung eines neuen Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. Im Geschäftsjahr 2024 konnte die Scout24-Gruppe zum vierten Mal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen und zudem das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit überproportional steigern. Auf Basis dieser operativen Stärke wurde den Aktionären zum dritten Mal in Folge eine zweistellige Anhebung der Dividende vorgeschlagen und beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2024 erhalten die Aktionäre somit eine um 10 % erhöhte Dividende von 1,32 EUR je Aktie. Mit Lutz Finger wurde im Zuge der Nachwahl ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Mit seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Datenwissenschaft und KI-Implementierung ergänzt er das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Scout24 SE sehr gut. Er folgt auf Frau Sohaila Ouffata, die aus beruflichen Gründen und im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 2025 niedergelegt hatte. Der Aufsichtsrat der Scout24 SE hat am 20. März 2025 ein neues Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder beschlossen. Dieses wurde gemäß § 120a Abs. 1 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt und erhielt ebenfalls große Zustimmung. Das neue Genehmigte Kapital 2025 ersetzt das auslaufende Genehmigte Kapital 2020, welches nicht in Anspruch genommen wurde. Es besteht aus dem Genehmigten Kapital 2025/1, das den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, Kapitalerhöhungen mit möglichem Bezugsrechtsausschluss durchzuführen und dem Genehmigten Kapital 2025/2, welches Kapitalerhöhungen nur unter Wahrung des Bezugsrechts vorsieht. Die erneuerte Ermächtigung zum Aktienrückkauf setzt die Strategie fort, durch kontinuierlichen Erwerb eigener Aktien nachhaltige Wertsteigerung für Aktionäre zu erzielen. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung erteilt sowie den vorgelegten Vergütungsbericht gebilligt. Der seit 1. März 2025 amtierende Vorstandsvorsitzende Ralf Weitz veranschaulichte in seiner Rede anhand von Produktinnovationen, wie Scout24 sein Geschäftsmodell durch den klaren Fokus auf Interkonnektivität und Künstliche Intelligenz über ein Anzeigenportal hinaus transformiert: "Interkonnektivität bedeutet, dass wir alle Marktteilnehmer - also Suchende, Eigentümer und Geschäftskunden - durch digitale Produkte und Prozesse miteinander vernetzen. Keine andere Immobilienplattform macht das so konsequent und erfolgreich wie wir. Wir werden auch zukünftig in Innovation und Technologie investieren, um unseren Kunden die bestmöglichen Produkte zu bieten. Dabei stellen wir Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt unserer Produktstrategie. Unser Ziel ist es, Produkte noch persönlicher zu gestalten und Prozesse zu automatisieren. So gewährleisten wir ein nahtloses Kundenerlebnis." Dr. Dirk Schmelzer, Finanzvorstand der Scout24 SE, hob die anhaltend hohe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Konzerns hervor: "Unser digitales Ökosystem vernetzt alle Akteure im Immobilienmarkt und schafft damit Mehrwert für sämtliche Stakeholder. Die steigende Nachfrage nach unseren innovativen Produkten stärkt unsere Marktposition kontinuierlich, während sich das Kerngeschäft mit Makler-Mitgliedschaften und Plus-Produkten erneut als verlässlicher Wachstumstreiber erwiesen hat. Die konsequente Umsetzung unserer Interkonnektivitätsstrategie treibt nicht nur innovative digitale Lösungen voran, sondern optimiert gleichzeitig interne Prozesse. Diese Skalierungseffekte verbessern sowohl die operative Marge als auch den Gewinn pro Aktie - ein klarer Beleg für unseren Fokus auf nachhaltige Profitabilität." Dr. Hans-Holger Albrecht, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, reflektiert das vergangene Geschäftsjahr und richtet den Blick auf die Neuwahl von Lutz Finger: "Das Geschäftsjahr 2024 war für Scout24 mit einem beachtlichen Umsatzwachstum und einer hervorragenden Entwicklung der Profitabilität erneut sehr erfolgreich. Das ist ein Resultat der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und dem großartigen Engagement aller Mitarbeitenden. Als Nachfolger von Tobias Hartmann wird Ralf Weitz als neuer Vorstandsvorsitzender die strategische Ausrichtung des Unternehmens konsequent fortführen und weiterentwickeln. Ich möchte Tobias Hartmann nochmals für seine herausragenden Leistungen herzlich danken. Sohaila Ouffata hat sich aus beruflichen Gründen entschieden, nicht mehr als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen. Sie hat daher im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft und dem Aufsichtsrat ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt. Ich bedanke mich für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit. Mit Lutz Finger freuen wir uns einen international erfahrenen Experten für Künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft und Produktentwicklung als Nachfolger gewonnen zu haben, der das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats sehr gut ergänzt. Für zukünftiges Wachstum ist Scout24 mit seinem strategischen Fokus auf Interkonnektivität, dem Einsatz von KI und datengetriebenen Produkten hervorragend positioniert und schafft kontinuierlich Mehrwert für seine Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie ergänzende Informationen zur Hauptversammlung sind auf der Webseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX, im DAX 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn .

Kontakt für Medien Viktoria Götte Senior Manager Corporate Communications Tel: +49 89 262024943 E-Mail: mediarelations@scout24.com



