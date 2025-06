Kolumbien ist ein für Investoren weitgehend unbekanntes Land. Dabei lockt vor allem der Goldsektor mit attraktiven Bewertungen. Mineros S.A. betreibt dort bereits seit 1974 eine Goldmine und war in jedem Jahr profitabel. Mit dem neuen Großaktionär wird nun auf Wachstum gesetzt.

Neuer Großaktionär bringt frischen Wind

Mineros S.A. (2,45 CAD, ISIN COC07PA00027) war eine interessante Neuentdeckung bei der Deutschen Goldmesse im Mai 2025 in Frankfurt. Im Jahr 1974 von kolumbianischen Unternehmern gegründet, betreibt Mineros seit 50 Jahren in Kolumbien eine Goldmine und war dabei jedes Jahr profitabel. "Mineros wurde träge und selbstzufrieden, das soll sich jetzt ändern", sagt David Londono, der neue CEO. Das Unternehmen wird von Sun Valley Investments, dem neuen Großaktionär, konsequent auf Wachstum und Internationalisierung des Aktionärskreises getrimmt.

Gold aus dem Fluß

Schon seit den 1970er Jahren wird bei der Nechi Alluvial-Mine, 190 km nördlich von der Millionenstadt Medellin gelegen, mit einem großen Eimer- und Saugbagger (siehe Bold oben) goldhaltiger Sand und Kies aus den Sedimenten eines Flusses geholt - ein sehr umweltfreundliches Verfahren, bei dem weder Cyanid noch Quecksilber zum Einsatz kommt. Die Guidance für 2025 liegt bei 81.000 bis 91.000 Unzen Gold, bei Förderkosten von1.420-1.520 US-Dollar je Unze (AISC). Die Reserven von 1,4 Mio. Unzen reichen mindestens für weitere 12 Jahre.

Expansion nach Nicaragua

Der erste Schritt in Richtung Wachstum wurde vor zehn Jahren mit dem Erwerb des Hemco-Projekts in Nicaraguas "Goldenem Dreieck" getan. Hemco besteht aus zwei kleineren Untertagebau-Minen, 75% des Materials wird aus Kleinbergwerken angeliefert ("artisanal mining"). Das hat ganz klar seine zwei Seiten: Westliche Umweltorganisationen protestieren oft gegen die niedrigen Sicherheitsstandards und den unregulierten Einsatz von Chemikalien. Auf der anderen Seite verdienen Millionen von Familien in Lateinamerika, Afrika und Asien damit ihren Lebensunterhalt. Insofern liegt es sicher im Interesse der Regierung, wenn ein professionelles Bergbauunternehmen die Verarbeitung des mit handwerklichen Methoden geförderten Erzes übernimmt. DIe Guidance für 2025: 120.000 bis 132.000 Unzen Gold (AISC: 1.680-1.780 USD/Unze).

Die Förderung von Mineros S.A. im Jahr 2025 wird von den Analysten auf insgesamt 211.000 Unzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...