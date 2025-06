Die Anlage in Bollingstedt verfügt über eine Speicherkapazität von 238 Megawatt. Nach Berechnungen von Eco Stor hätte der Batteriespeicher während der Dunkelflaute im Dezember 2024 den extrem hohen Strompreis um 36 Euro pro Megawattstunde senken können, wäre er damals schon am Netz gewesen. Seit April ist der Batteriespeicher von Eco Stor in Bollingstedt (Schleswig-Holstein) bereits am Netz. Am Donnerstag nun erfolgte die offizielle Einweihung im Beisein des Landesministers für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, Tobias Goldschmidt. Die Anlage, die mit 103,5 Megawatt Leistung und 238 ...

